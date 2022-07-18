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أعلام وهتافات وطنية.. المصريون فى ألمانيا يستقبلون الرئيس السيسى "فيديو"

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:20 م
أعلام وهتافات وطنية.. المصريون فى ألمانيا يستقبلون الرئيس السيسى "فيديو" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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حرص العديد من أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، على التجمع أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة الألمانية برلين، لتحيته بعد عودته من المستشارية الألمانية، حيث التقى الرئيس السيسى اليوم مع المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

 

وبمجرد نزول الرئيس السيسى من سيارته، هتف المصريون "تحيا مصر"، ليرد عليهم الرئيس السيسى التحية ويلوح لهم بيديه.

 

ورفع أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا أعلام مصر، ومرددين الهتافات والأغانى الوطنية.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى ’ الجالية المصرية

المانيا



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