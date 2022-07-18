أطعمة يجب تناولها لمنع ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم

كتبت فاطمة خليل

يحتاج الجسم إلى الكولسترول لبناء الخلايا السليمة، لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب، في هذا التقرير نتعرف على 5 مواد غذائية يجب تناولها لمنع ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والكوليسترول له نوعين رئيسيين - البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وهو الكوليسترول الضار، والآخر هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو الكوليسترول الجيد.

يمكن أن يتسبب ارتفاع الكولسترول في تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية إذا لم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة ، فإن هذه الترسبات ستنمو ويمكن أن تمنع تدفق الدم في الشرايين وفي بعض الأحيان، يمكن أن تشكل هذه الرواسب جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا، ولكن عادةً ما يكون بسبب خيارات نمط الحياة غير الصحية.

دور الطعام في خفض الكولسترول



نظامك الغذائي له تأثير قوي على مستويات الكوليسترول لديك. إذا كنت ترغب في خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بشكل طبيعي ، فأنت بحاجة إلى دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمغذية في نظامك الغذائي اليومي ومنع نفسك من شراء أو تخزين أو تناول الأطعمة المعبأة والمعالجة.

هذه الطريقة الطبيعية لخفض الكوليسترول صحية ، على عكس تناول الأدوية ، فهي تتجنب مخاطر أي آثار جانبية. إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي اليومي ، بل والأفضل ، عن طريق استبدال العناصر غير الصحية غير الصحية من نظامك الغذائي.

الشوفان والشعير



الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير غنية بنوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والتي تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك.

وجدت مراجعة لـ 45 دراسة أن تناول ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20٪. يتحسن إذا قمت بزيادة الكمية إلى سبع حصص من الحبوب الكاملة يوميًا.

يمكنك إعداد وجبة فطور صحية من دقيق الشوفان لبداية صحية لصباحك ، بل ويمكنك أيضًا تضمين الفواكه الغنية بالفيتامينات والتوت لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

عين الجمل



يمكن تضمين المكسرات ، مثل اللوز وعين الجمل ، في نظامك الغذائي اليومي كوجبة خفيفة في الصباح أو وجبة خفيفة في المساء، فهي مليئة بالعناصر الغذائية وغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة والتي تعتبر رائعة لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

الاستهلاك المنتظم للمكسرات يمكن أن يقلل الكوليسترول الضار بحوالي 5٪. يرتبط تناول حصة يومية من المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 28٪.

الأفوكادو



للأفوكادو تأثيرات على خفض الكوليسترول هذا لأنها مصدر غني للدهون الأحادية غير المشبعة والألياف.

وفقًا للأبحاث ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن خفض مستويات الكوليسترول الضار من خلال تضمين حبة أفوكادو واحدة يوميًا في نظامهم الغذائي ، مقارنة بمن لا يأكلون الأفوكادو.

الأسماك الدهنية



تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية هذه العناصر صحية لقلبك لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد ، وتقلل من الالتهابات وخطر السكتة الدماغية.

لا تؤثر أحماض أوميجا 3 الدهنية على مستويات الكوليسترول الضار ولكن قد تقلل من خطر الموت المفاجئ لأولئك الذين عانوا من قبل من النوبات القلبية.

ومع ذلك ، يمكن للأسماك المقلية أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البقوليات

هذه مجموعة من الأطعمة النباتية التي تشمل الفول والبازلاء والعدس. هذه الأطعمة غنية بالبروتينات والألياف والمعادن. يمكن أن يؤدي تضمين الأطباق المصنوعة من هذه الأطعمة في الغداء أو العشاء اليومي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مقارنةً بتناول الحبوب المكررة واللحوم المصنعة.