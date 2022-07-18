اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يستقبل وزير شئون القدس.. ويؤكد: لا بد من تعزيز صمود الفلسطينيين

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:02 م
أبو الغيط يستقبل وزير شئون القدس.. ويؤكد: لا بد من تعزيز صمود الفلسطينيين أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير شؤون القدس الفلسطيني الدكتور فادى الهدمى، اليوم الاثنين، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
 
وبحسب بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول أوضاع مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال.
 
واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني، متناولاً المحاولات المستمرة للحكومة الإسرائيلية التضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة وحصاره بالمستوطنات، فضلاً عن السعي إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً عبر تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.
 
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسياً واقتصادياً ومعنوياً، ومشدداً على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، ومضيفاً أن ممارسات الاحتلال في المدينة تُهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة. 
 
 
 
 

أحمد أبو الغيط

القدس

فادى الهدمي

فلسطين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة