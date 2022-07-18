أبو الغيط يدين التفجير الإرهابي فى الصومال

كتب - بيشوى رمزى

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، العملية الارهابية التي استهدفت فندقا في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي الصومالية والتي تبنت مسئوليتها حركة الشباب الإرهابية، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو سبعة آخرين بينهم السيد عبدي معلم وزير الصحة والسيدة عائشة خليف وزيرة المرأة في الصومال.

ونقل جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط استنكاره لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، مؤكداً وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع الصومال شعباً وحكومة في مجابهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره.

وقدم أبو الغيط التعازي إلى الحكومة الصومالية وأسر الضحايا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.