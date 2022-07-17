75 حدثا ثقافيا فى معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية.. تعرف على تفاصيل الفعاليات

ويقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته السابعة عشر، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.

وأبرز المشاركين هم : الدكتور هيثم الحاج علي، الاثنين 18 يوليو، لقاء السرد وتطورات المجتمع المصري،دكتور علي بن تميم، الثلاثاء 19 يوليو، إشكاليات اللغة العربية، لقاء مع أبطال وصناع مسلسل جزيزه غمام (عبد الرحيم كمال، أحمد أمين، عبد العزيز مخيون) يوم الثلاثاء 19 يوليو ،رشا رسمير، 19 يوليو،أحمد الدريني وأيمن عثمان وسامح عثمان يوم الأربعاء 20 يوليو، التاريخ من الكتاب للشاشة،دكتورة سحر سالم ودكتور فتحي أبو عيانة، يوم 21 يوليو، ( تغريدات في التاريخ الإسلامي).

إيهاب الملاح وريم خيري شلبي ودكتور محمود الضبع، والحديث عن خيري شلبي يوم 21 يوليو، علاء خالد، يوم 21 يوليو، ثقافة المكان،دكتور أسامة الأزهري ودكتور اسامه الشاذلي، يوم 22 يوليو، التاريخ والرواية،بسنت نور الدين ومايكل راشد، 22 يوليو، هشام فهمي، وخميلة الجندي وعمر إبراهيم ورولا عادل، الترجمة الأدبية يوم 23 يوليو،ميرنا المهدي، 24 يوليو، ادب البوفيكشنز والجريمة،محمد صادق، 23 يوليو، حوار حول رواياتة،عمر طاهر، 24 يوليو، حوار مفتوح، طارق إسماعيل وإسلام صادق وهاني حتحوت، يوم 24 يوليو، الإعلام الرياضي ،مؤتمر مصر المبدعة، الدورة السابعة، بني سويف وأسيوط. 24 يوليو،مصطفى عبيد وخيري حسن، قراءة جديدة للتاريخ. 26 يوليو،إبراهيم عبد المجيد وريم بسيوني وجمال ياقوت، 26 يوليو، جوائز ومبدعون،شريف عارف، يوم 27 يوليو، شارع نوبار بين التاريخ والرواية،وليد فكري، 28 يوليو الإعلام الثقافي.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يوم 18 يوليو الجاري والذي يستمر حتى 28 يوليو، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

والمعرض يقام هذا العام تحت شعار الوعي وبناء الإنسان، حيث ركز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان، فيقم المعرض هذا العام 75 حدثا ثقافيا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضرا.