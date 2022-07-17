اليوم السابع
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10 معلومات لا تعرفها عن حديقة الحيوان.. تعرف عليها

الأحد، 17 يوليه 2022 03:00 ص
10 معلومات لا تعرفها عن حديقة الحيوان.. تعرف عليها حديقة الحيوان بالجيزة
كتبت ـ أسماء نصار

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شهدت حديقة الحيوان في الجيزة إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بوسائل الترفيه والتطوير الجديد الذي تشهده الحديقة خلال الفترة الماضية.
 
"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية عدد من المعلومات عن حديقة الحيوان:
 
1- تجاوز عدد الزوار حوالى 500 ألف زائر.
 
2- هناك اهتمام كبير بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور .
 
3- تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، والتى تشهد إقبالا كبيرا لتوفيرها فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها .
 
4-مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة والتى تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة، والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.
 
5- تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التاجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية بها.
 
6-  تم اكتمال المجموعة الحيوانية بعد استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر.
 
7- تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة وبعض الأنواع النادرة من الزواحف .
 
8- تم إمداد الحدائق الإقليمية ببعض الحيوانات .
 
9-هناك اهتمام كبير ومستمر بتقديم الرعاية الطبية والتحصينات في مواعيدها.
 
10- جميع الحيوانات بصحة جيدة وخالية من الأمراض والأوبئة.

 


حديقة الحيوان

الزراعة

الحيوانات

الدب الروسى

الزراف



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