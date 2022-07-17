وسائل إعلام: إسرائيل تستهدف مصنعا فى قطاع غزة

وكالات

أفاد موقع "والا" العبرى بأن الجيش الإسرائيلى استهدف مصنعا مهما بهجوم شنه الليلة الماضية ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال مسؤولون عسكريون للموقع إن "سلاح الجو الإسرائيلى قصف مجمعا تحت الأرض لإنتاج المواد الكيماوية للصواريخ، وهو هدف عملت المخابرات الإسرائيلية على تحديد موقعه لفترة طويلة".

وأشار مصدر أمنى للموقع إلى أن "هذه ضربة مهمة لقدرة حماس، ونتيجة معضلة تهريب المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة من مصر وإسرائيل، تضطر حماس إلى إنتاج مواد كيميائية بنفسها لذا فهى ضربة موجعة للغاية".