اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير محور المريوطية.. صور

الأحد، 17 يوليه 2022 02:21 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير محور المريوطية.. صور وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة
كتب على عبد الرحمن

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تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تطوير ترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع ، واطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على مراحل التنفيذ والتى شملت تجهيز التحويلة ومرحلة الحفر ومرحلة أعمال الخرسانة المسلحة.
 
وأشار شعراوى، إلى أن أعمال التطوير فى هذا المشروع تأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بتطوير وإعادة تأهيل المجارى المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية مما تعد نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل الحركة المرورية. 
 
وقال محافظ الجيزة، إن المشروع سيحقق نقلة حضارية للمنطقة لكونه يشمل على إنشاء ممشى سياحى ومواقف وساحات ونقاط خدمية إلى جانب تدبيش وتغطية أجزاء من الترعة والذى سيسهم فى تغير الوضع الحالى والتخلص من العشوائية والمخلفات وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى وذلك ضمن مخطط تطوير محور المريوطية .
 
وأوضح راشد أن الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة بالعمل على تطوير محور المريوطية بطول 8 كم من الدائرى الشمالى وحتى الدائرى الجنوبى .
رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والسيد تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافى رئيس حى الهرم والدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل والسيد محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .
 
 
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