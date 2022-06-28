محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محاور المريوطية واللبينى بنطاق الهرم والطالبية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مشروع تطوير ترعة المريوطية سيحقق نقلة حضارية للمنطقة، والذى يشمل أنشاء ممشى سياحى ومواقف وساحات ونقاط خدمية إلى جانب تدبيش وتغطية أجزاء من الترعة، والذى سيسهم فى تغير الوضع الحالى والتخلص من العشوائية والمخلفات وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى وذلك ضمن مخطط تطوير محور المريوطية .



جانب من تفقد المحافظ

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير وإعادة تأهيل المجارى المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ما تعد نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل الحركة المرورية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير وتغطية ترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وتذليل أى معوقات قد تواجه الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال فى المدة الزمنية المحددة .

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن لما له من أهمية بالغة، مشدداً على الشركة المسئولة عن أعمال الرصف والتطوير بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية وسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد.

ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بحصر الجراجات الموجودة غير المستغلة للعمل على استغلالها فى انتظار السيارات خلال فترة تنفيذ الأعمال لتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة إلى جانب مراجعة خطوط التنظيم وعدم السماح بوجود أية تعديات.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بدراسة استغلال أحد المخازن التابعة لحى الهرم والكائن أسفل الطريق الدائرى بمنطقة الشيشينى بالمريوطية كموقف حضارى لخدمة المنطقة ولتيسير الحركة المرورية بها .

وثمن المحافظ التعاون المثمر القائم بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى، والذى أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتبطين الترع والمصارف بما تعود بالنفع علي المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

كما شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال رصف وتطوير طريق اللبيني بطول 5.3 كم وعرض 36م على الجانبين وذلك بدءا من شارع الكوثر شمالا حتى الدائرى جنوبة، والذى يعد ضمن المحاور المرورية المهمة الواقعة بنطاق أحياء الهرم وكرداسة لكونه يربط بالطريق الدائرى ولخدمة الحركه إلى القطاع الجنوبى .



تفقد المحافظ المشروع

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تضم تطوير ورصف الطريق بعد إزالة كل التعديات الموجودة على خطوط التنظيم وتوسعة نهر الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة إلى جانب تدعيمه بأعمدة أنارة حديثة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الري ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.