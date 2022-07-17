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وزيرة الداخلية الألمانية: نتوقع مواجهة احتجاجات عنيفة لارتفاع أسعار الطاقة

الأحد، 17 يوليه 2022 05:47 م
وزيرة الداخلية الألمانية: نتوقع مواجهة احتجاجات عنيفة لارتفاع أسعار الطاقة النفط
كتب أحمد عرفة

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر، إنها تتوقع مواجهة احتجاجات عنيفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إن "روسيا بدأت حربا لا تريد إنهاءها وأوكرانيا تدافع عن أرضها".

 

وكتب زيلينسكي- فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- إن كييف تدافع عن سيادتها وأراضيها، أوكرانيا تقاتل من أجل السلام، وروسيا لا تريد أن تنهى الحرب الذى بدأتها..أن هذه مفارقة قاسية للقرن الحادى والعشرين، وهى حقيقة واقعة بالنسبة للأوكرانيين.

 

وكشف زيلنسكى عن أن الولايات المتحدة خصصت المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا فى ميزانيتها الدفاعية للعام المالى الجديد.

 

وأوضح زيلنسكي- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن بلاده طلبت من واشنطن ثلاثة مليارات دولار على شكل مساعدات خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن هذه المساعدات ستعزز من القوات الدفاعية الأوكرانية بشكل ملحوظ.


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