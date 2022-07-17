ننشر مواقيت الصلاة الأحد 17/7/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 3:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 3

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:28

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:38 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:16

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:26 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:18

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:20 م

وقت صلاة المغرب 6:42 م

وقت صلاة العشاء 8:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:33 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:06