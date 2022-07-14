ننشر مواقيت الصلاة الخميس 14/7/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 3
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:30
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:44
موعد صلاة المغرب 7:06 م
موعد صلاة العشاء 8:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:13
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:16
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:19 م
وقت صلاة المغرب 6:43 م
وقت صلاة العشاء 8:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:07
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