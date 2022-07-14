ننشر مواقيت الصلاة الخميس 14/7/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 3

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:30

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:44

موعد صلاة المغرب 7:06 م

موعد صلاة العشاء 8:39 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:13

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:28 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:16

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:19 م

وقت صلاة المغرب 6:43 م

وقت صلاة العشاء 8:10 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:31 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:07