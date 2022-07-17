ميناء دمياط يستقبل 3 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7700 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26019 طن تشمل : 8563 طن خردة و 8586 طن ابلاكاش و 570 طن أرز و 2300 طن ذرة و 3000 طن فول و3000 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1035 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3095 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21345 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 258473 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2706 شاحنة .