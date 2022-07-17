منازل الحجاج تتزين بالرسومات قبل وصول أولى رحلاتهم مطار الأقصر الثلاثاء..صور

ويقوم الشباب المبدعين من أبناء محافظة الأقصر، بالعمل على قدم وساق يومياً، فى تزيين وتجميل منازل الحجاج بمختلف أرجاء المحافظة، وعلى رأسهم الفنان أحمد الطيب النجار فى البر الغربي، والشاذلى ومحمود السنوسي فى مدينة الأقصر، وغيرهم من نجوم الرسم والنقش على المنازل للحجاج، حيث حصل "اليوم السابع" على صور لعمل الفنان التشكيلي محمود السنوسي وشقيقه الشاذلي السنوسي فى أحد المنازل بتجميلها برسومات مبهجة لمناسك الحج، وكذلك آيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها:- "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، و"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، و"ولله على الناس حج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً"، و"حج مبرور وذنب مغفور وسعى مشكور"، و"وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق".

ويستعد حالياً مطار الأقصر الدولى لاستقبال رحلات عودة الحجاج من بيت الله الحرام، حيث أنه من المقرر أن تصل أولى رحلات عودة حجاج القرعة يوم الثلاثاء 19 يوليو في تمام الساعة 6.40 مساء على متن الرحلة رقم 666 عليها 265 حاج ، والرحلة الثانية تصل يوم 20 يوليو فى تمام الساعة 10.40 صباحا على الرحلة رقم 6546 عليها 287 حاجا، والثالثة فى نفس اليوم فى الساعة 4 مساء على الرحلة رقم 6548 عليها 227 حاج.

ويقول الرسام الشاذلى السنوسي إبن مدينة الأقصر، أنه وأشقاؤه قرروا استكمال مسيرة والدهم المميزة فى المجال الفنى والرسم بمختلف أنواعه لرفع اسمه فى مختلف المجالات، حيث يشارك الشباب في المسابقات والمعارض الفنية ويحصلون على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما يقوم برسم منازل الحجاج في كل عام مع سفر وعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.

وأوضح الشاذلى السنوسي لـ"اليوم السابع"، أنه قرر أن يسير على نهج والده فى الخط العربى وعمل لوحات فنية بالخطوط العربية المتنوعة والمشاركة بها في المعارض، وشقيقهم الدكتور صالح السنوسي بكلية الفنون الجميلة في قسم التصوير هو الداعم الأكبر لهم فى كل تفاصيل العمل، حيث يشاركهم فى كافة المتطلبات ويوفر لهم كل شيء من البداية، حتى بدء الأهالى يعرفون إبداعاتهم ويطلبون منهم مشاركتها فى المعارض الفنية والتزيين والتجميل للمنازل والجداريات والمساجد وغيرها، موضحاً أنه يقوم بعمل كتابات الخط العربي بأشكال متنوعة فى واجهات منازل الحجاج وهو متخصص فى هذه الرسومات والأشكال أمام منزل من يزور بيت الله الحرام لإضافة أجواء من البهجة والسعادة لهم لدى عودتهم من بين الله الحرام.