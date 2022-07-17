مقتل شخصين وإصابة 4 من رجال الشرطة في تفجير بكولومبيا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الكولومبية مقتل رجل شرطة ومدنى، وإصابة 4 من ضباط الشرطة، بعد هجوم بالمتفجرات على نقطة تفتيش تابعة للشرطة على الطريق السريع، في منطقة ريفية بمقاطعة أنتيوكيا الكولومبية، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم وقع ضد نقطة مراقبة تابعة للشرطة، وكانت على الطريق الذى يربط ميدلين وأوروبا.

وقالت الشرطة الكولومبية في بيان أصدرته عقب التفجير، إن "نتيجة لهذا العمل الإرهابى، فقد رجل الشرطة سيرجيو أورلاندو وفيرجارا أتيهورتجا، ارواحهما ، كما أصيب أربعة من رجال الشرطة الاخرين وتم نقلهم إلى مراكز الرعاية الطبية".

وكتب مدير الشرطة خورخي لويس فارخاس على حسابه على تويتر: "أمرت بالنشر الفوري لرجال الشرطة للقبض على المجرمين الذين قتلوا رجل دوريتنا سيرجيو فيرجارا ، في هجوم جبان على زملائه".

ولم تدل السلطات بمعلومات عمن قد يكون وراء الهجوم. ولكن ، وفقًا لتحذير مبكر لا يزال مفتوحًا منذ عام 2019 من مكتب أمين المظالم، في بلدية كانياسخورداس "هناك عوامل اقتصادية تولد توترات لسكانها والتي تسعى الجماعات المسلحة غير الشرعية من أجلها للتدخل، وكذلك ممارسة السيطرة ".

وقع الهجوم بعد أسبوع من اشتباك الجيش الكولومبي مع فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا. وبحسب السلطات، في يوم الجمعة ، 15 يوليو ، توفي زعيم حرب العصابات نيستور خريخوريو فيرا فرنانديز ، الملقب بـ "إيفان مورديسكو"، في العملية.