مصر توفر سكنا لائقًا للمواطنين خلال 8 سنوات.. انفوجراف

عملت الدولة المصرية بشكل رئيسى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً فى حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق العشوائية والنقل.

1- إنشاء عدد 10 ألاف وحدة سكنية (مؤسسة مصر الخير).

2- إسكان المرحلة الأولى من مدينة الإسماعلية الجديدة، بعدد 12266 وحدة سكنية.

3- إسكان دار مصر بمدينة دمياط الجديدة، بعدد 7272 وحدة سكنية.

4- مشروع إسكان الشباب بمدينة الصداقة بمحافظة أسوان، بعدد4920 وحدة سكنية.

5- إسكان المحروسة 1و 2 بالقاهرة، بعدد 4913 وحدة سكنية.

6- إنشاء 1440 وحدة سكنية بالقابوطى (المرحلة الأولى والثانية) ببورسعيد.

7- مشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدد 6384 وحدة سكنية.

إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير 2484 وحدة سكنية.