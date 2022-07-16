الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه المستقبل بالإسماعيلية وإعادة الضخ لجميع المناطق

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجىء نتيجة زيادة الضغوط، وأدى الى انقطاع المياه عن مدينة المستقبل، وتكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الامكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية ، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع ، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة ، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح .

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الاصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " .