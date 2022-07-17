محافظ قنا يستقبل 30 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم.. صور

واستقبل محافظ قنا، والسكرتير العام المساعد 30 مواطن، واستمعا لشكوى كل مواطن على حده، ووعداهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، وذلك تنفيذاً لتكليفات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.

وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.



