محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف طريق سوهاج / أخميم ونفق "العروبة" بحى شرق

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف والتجميل الجارية بطريق سوهاج أخميم، للوقوف على سير العمل، وتذليل أية معوقات، وذلك في المسافة بداية من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، ضمن مشروع تطوير مدخل سوهاج الشرقي، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس عاطف عبد العزيز، رئيس جهاز التعمير بسوهاج .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بالحارة الجنوبية من الطريق، حيث تم الانتهاء من رصف المسافة من كوبري أخميم وحتى مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية، وجاري استكمال باقي المسافة، بطول 1750 متر، كما تفقد أعمال إحلال وتجديد صينية أخميم، وتوسعة الميدان، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ .

يذكر أن تلك الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير مدخل سوهاج الشرقي، بتمويل من جهاز تعمير جنوب الصعيد، كهدية لمحافظة سوهاج، ويشمل المشروع " تطوير شارع سوهاج/ أخميم، بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية، وإحلال وتجديد صينية أخميم، وتطوير الميدان، ورصف وتطوير المسافة من صينية أخميم وحتى الإدارة الزراعية بأخميم، بطول 4.5 كليومتر، ورصف وتطوير المسافة من مسجد الخلوة وحتى الطريق الزراعي سوهاج / أسوان، بطول 4.5 كيلومتر، وإنشاء بوابة جديدة للمدخل، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 71 مليون جنيه تقريبا .

كما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق " العروبة " بحي شرق مدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، وخلق بيئة حضارية لأهالي المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير النفق، موجها بعمل لوحة إرشادية مضيئة موضح بها الجدول الزمني للمشروع، تاريخ البدء والانتهاء من أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال 5 أشهر، وكلف إدارة المرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وغلق النفق تماما لحين الانتهاء من الأعمال .

ووجه " الفقي " بالالتزام بأعلى المعايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية.



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد اعمال رصف طريق سوهاج أخميم



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد بدء تطوير نفق العروبة