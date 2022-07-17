محافظ دمياط تحذر من أى محاولات للتلاعب بتعريفة الأجرة واستغلال المواطنين

دمباط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى محاولة للتلاعب برفع الأجرة عن التسعيرة المقررة، وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أى شكاوى فى هذا الخصوص من خلال التواصل على رقم 0562264121 و الخط الساخن 114 ..

وفى سياق متصل، ،كلفت " المحافظ " الجهات المعنية بمواصلة الحملات الرقابية على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع حلول فورية لأى شكاوى فى هذا الخصوص.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد اجرت مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية بمدينة دمياط لمتابعة حركة العمل بمنظومة نقل الركاب بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتى تم اعتمادها بعد تحريك أسعار المحروقات نهاية الاسبوع الماضى وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ..

و أكدت المحافظ خلال الجولة على التزام المواقف بوضع لافتات تتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة ووضع ملصقات على سيارات الأجرة تشير إلى سعر الأجرة وخط السير .