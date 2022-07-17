محافظ دمياط تتفقد مواقف المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة

فريق المحافظات

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية استهدفت عددا من مواقف المحافظة، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وكذلك تطبيق تعليمات إدارة المواقف بشأن الالتزام بخطوط السير.

واستهدفت محافظ دمياط أثناء جولتها، المواقف الحديدة داخل مدينة دمياط، فضلا عن متابعتها موقف مدينة رأس البر، وتفقدت قيام السائقين بلصق التعريفة الجديدة بأماكن واضحة لإعلام المواطنين، واستمعت محافظ دمياط إلى مقترحات السائقين الخاصة بخطوط المواقف الحديدة ومدى تأثيرها على العمل، وكيفية تطويرها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أهمية الالتزام بالتعليمات التى أقرتها المحافظة بشأن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بأجرة السيرفيس الداخلي، فضلا عن التزام السائقين بخطوط السير حسب تعليمات إدارة المواقف لافتا إلى وجود حملات مكثفة تقوم بها المحافظة خلال الفترة الحالية لمتابعة هذا الأمر.

ونوهت أيضا إلي وجود ارقام تم تخصيصها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بهذا الشأن بينهم الخط الساخن 114، مشددة على وجود تنسيق بين كافة الجهات التنفيذية وكذلك إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية لضبط أية مخالفات يتم رصدها.