محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا جديدا لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة

تفقد محافظ بورسعيد، خلال جولته مصنع الحسن والحسين لإنتاج اللحوم الجديد الجاري إنشاؤه بالمنطقة الصناعية، والذي سيساهم فى زيادة إنتاجية المحافظة من اللحوم وتداولها بأسواق بورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واستمع المحافظ لمعدلات الإنشاء التى يشهدها المصنع حاليا، والموعد المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، مؤكداً على أن المصنع يعد إضافة لمصانع إنتاج المواد الغذائية واللحوم ببورسعيد، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم لتحقيق تطور فى المستوى الصناعي للمحافظة ، لافتا إلى أن مصانع جنوب بورسعيد تعمل على دعم السوق المحلية وتوفير صناعة محلية مهمة.