محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد.. صور

وأكد المحافظ، على أن المصنع يقدم صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويوفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد، وأكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

كما أشار محافظ بورسعيد أن سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الٱلاف من فرص العمل.