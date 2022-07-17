محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية موسعة بجنوب بورسعيد، أعمال انشاء مصنع أنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد الجاري إنشاؤه، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.
وأكد المحافظ، على أن المصنع يقدم صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويوفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد، وأكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.
كما أشار محافظ بورسعيد أن سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الٱلاف من فرص العمل.
المحافظ في جولة بالمنطقة الصناعية
المنطقة بصناعية جنوب بورسعيد
جانب من الأعمال بالمنطقة الصناعية
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