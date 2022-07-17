اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتسلم الكتاب الإحصائي السنوى لعام 2021.. اعرف التفاصيل

الأحد، 17 يوليه 2022 03:43 م
محافظ الشرقية يتسلم الكتاب الإحصائي السنوى لعام 2021.. اعرف التفاصيل محافظ الشرقية يتسلم الكتاب الإحصائي
الشرقية - إيمان مهنى

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تسلم  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من أحمد محمد النجار مدير عام الإدارة العامة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالشرقية ممثلا عن الجهاز المركزى للتعبئه والإحصاء الإصدار الجديد لكتاب الإحصاء السنوي (الإصدار الثاني عشر بعد المائة) لعام 2021 والذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكل الإحصاءات الرسمية بشقيها الإجتماعي والإقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كل الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات، وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.
 
أوضح مدير عام الإدارة العامة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالشرقية أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كل المجالات (التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية و الداخلية والمالية والبنوك، والصناعة والزراعة والنقل والأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو والاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة… إلخ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات ، كما يشمـل الإصدار عناصــر بيانات إضافيـة عن إحصــاءات الجغرافيـــا والمنـــاخ والسكــان والإستثمار.
 
أشاد محافظ الشرقية بجهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وما يقدمه من إصدارات سنويه جديده تضم بيانات ومعلومات تفصيلية تغطي كافه الجوانب الديموجرافية والاجتماعية والإقتصادية والبيئية والتي تتوافق مع المعايير الدولية تعكس التغيرات التي طرأت علي قطاعات الدولة المختلفة للإستفادة منها في وضع الخطط والبرامج التنموية لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين لأبناء المحافظة.

 


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