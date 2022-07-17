محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وللاطلاع على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين.

حيث التقى كل من النائب ياسر عمر والنائب يونس الجاحر والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير والنائب عصام العمدة والنائب مصطفى بدران والنائب علاء سليمان والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد الشناوي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء خير الله والنائب ناصر عثمان والنائب الحسيني جلال والنائبة نجلاء العسيلي والنائبة نشوى رائف والنائبة مريم القمص والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب مجدي سليم والنائب علي مهران والنائب عادل حجازي والنائب حمادة زين قرشي والنائب مصطفى كحيلي والنائبة هند جوزيف أعضاء مجلس الشيوخ بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم ومعتصم أحمد مدير مكتب شئون البرلمان بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والأحياء.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات لتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها.

وقال المحافظ إنه كلف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وإشراكهم في المشروعات الجاري دراستها قبل تنفيذها وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة بين أعضاء النواب والأجهزة التنفيذية مؤكدًا أننا جميعًا نعمل في صف واحد لخدمة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستمع اللواء عصام سعد لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم واستجاب لعدد منها ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

كما تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لبعض مشروعات البنية التحتية والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"والتي يجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع وبتكلفة بلغت 25 مليار جنيه حتى الان ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق والمواقف واتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الشكر لمحافظ أسيوط لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.