محافظ أسوان يقرر توقيع غرامات مالية 110 آلاف جنيه لـ3 محلات بسبب الإشغالات

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ أسوان، اليوم الأحد، شملت العديد من المواقع الخدمية والشوارع والميادين داخل نطاق مركز ومدينة كوم أمبو.

وأشار إلى أنه مخطط إنشاء عدد 2 أسواق حضارية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات على مساحة 29 ألف م2، وبتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه.

وفى نفس الجولة تفقد محافظ أسوان مستشفى كوم أمبو المركزى للوقوف على مدى إنتظام منظومة العمل بها، وخاصة أنها تستقبل يومياً حوالى 2000 مريض ، بالإضافة إلى حالات الحوادث والطوارئ.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، مع رفع مستوى النظافة العامة ، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية داخل الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية لتقدم هذه المستشفى خدماتها الصحية والعلاجية المتنوعة على أكمل وجه ، وخاصة أنها تخدم أكثر من 450 ألف نسمة.

ولفت إلى أن ذلك لحين البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل عقب نهو أعمال إنشاء المبنى الجديد للمستشفى بتكلفة وصلت لنحو 500 مليون جنيه والذى تم تنفيذه على مساحة 2300 م2 بنسبة 94 ٪ ومقرر نهوه في أكتوبر القادم، ويضم 180 سرير وغرف عمليات ومختلف الأقسام العلاجية.

وعقب ذلك تفقد أشرف عطية المجمع الإستهلاكى الرئيسى بكوم أمبو حيث أطمئن على حركة البيع والشراء وبيع كافة المنتجات بالأسعار المخفضة المقررة بالمجمعات ، وتوافر السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية وجودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وأكد، إستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار الحالية ، وهو الذى يتوازى مع قيام اللجان المشتركة بإستمرار حملاتها للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المختلفة للبيع ، مع مواجهة التلاعب فى الأسعار.

وأثناء جولته الميدانية تفقد المحافظ موقف سيارات السرفيس والذي يضم 100 سيارة حيث تابع ميدانياً إنتظام وإلتزام السائقين بالتعريفة التى تم إقرارها وذلك سواء على خطوط السير الداخلية أو على خطوط السير الأخرى للمدن والمحافظات المجاورة.

وأشار، إلى أنه سيتم إنشاء عدد 2 مجمع مواقف سيرفيس إحداهما على مساحة 16 ألف م2 والآخر بمساحة 12 ألف فدان سعة كل منهما 240 سيارة ميكروباص وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه ودعمة بالخدمات والمرافق المختلفة لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية، وهو الذى يتواكب مع إعطاء مهلة اخيرة بواقع 6 أشهر لإحلال وتجديد سيارات الميكروباص بسيارات الربع نقل ( الكبود ).