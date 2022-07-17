محافظ أسوان: مهلة 48 ساعة لتقديم مخطط لمشروع تطوير مدخل دراو الجنوبى

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان، اليوم، الأحد، بمدينة دراو والتى تفقد خلالها موقف سيارات السرفيس العمومى للخطوط الداخلية والخارجية، وتابع تواجد السيارات، وإنتظام الحركة المرورية.

وأوضح اللواء عطية، بأنه تم تطبيق الضوابط التى تم إقرارها من الحكومة للزيادة فى أسعار التعريفة بنسب تتراوح بين 5 % و 7 % وطبقاً لحالة الطرق والمسافات وبما يتوافق مع الواقع الفعلى ، وخاصة أن أسوان من المحافظات الطولية ، كما أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الأجرة على الخطوط الخارجية.

كما إستمع المحافظ لشكوى المواطنين بعدم إلتزام بعض السائقين بالتعريفة الجديدة وخاصة فى الفترة الليلية حيث أعطى أشرف عطية توجيهاته بالمتابعة الدقيقة من المسئولين بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف ، مع تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف وإتخاذ الإجراءات الإنضباطية والغرامات المشددة ، وهو الذى يتوازى مع قيام المواطنين بالابلاغ عن أي حالات مخالفة لأرقام غرف عمليات المحافظة وإدارة المرور.

وشدد على ضرورة إستكمال أعمال تطوير إزدواج طريق أسوان / القاهرة الزراعى وإنهاء مشكلة الهبوط فى الطريق حيث تم رصف مسافة 220 متر ، وبتكلفة مليون جنيه، مع العمل على منع حركة عربات التوك توك فى الإتجاه المخالف حيث ضبط المحافظ عدد منها وتم تحرير مخالفات لها.

وعقب ذلك تفقد المحافظ مشروع مستشفى دراو المركزى حيث تابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى ظل وصول عدد المترددين على المستشفى إلى حوالى 700 مريض يومياً.

كما تابع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الجديد للمستشفى بتكلفة 307.2 مليون جنيه وتضم 114 سرير، و3 غرف عمليات كبرى ، و 12 عيادة خارجية وصيدلية، و غرفة أشعة، و5 معامل، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي بطاقة ٣١ ماكينة، وقسم للحضانات بطاقة 31 حضانة.

كما شدد، على إزالة كافة المعوقات والتحديات لسرعة إنهاء هذا المشروع الحيوى والذى سيخدم أكثر من 110 ألف نسمة والذى سيدخل ضمن 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.