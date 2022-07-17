اليوم السابع
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ما هى مميزات التأمين على الماشية؟.. اقرأ التفاصيل

الأحد، 17 يوليه 2022 02:00 ص
ما هى مميزات التأمين على الماشية؟.. اقرأ التفاصيل ماشية - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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أكد الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن الصندوق يقومبنشر ثقافة التأمين على الماشية وتوعية صغار المربين بالمميزات التي يمنحها لهم الصندوق.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات التأمين على الماشية.
 
1- يقدم العديد من المزايا والخدمات للمربين المستأمنين لديه من رعاية طبية مجانية طوال مدة التأمين .
2- توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق .
3- أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية وذلك طبقاً للتنسيق الذى تم بين وزارتي الزراعة والتموين في هذا الشأن  .
4- مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة.
‏5- صرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين.
6- يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض.

الماشية

التأمين على الماشية

الزراعة

الامراض الوبائية



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