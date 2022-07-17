ليبيا تعلن دخول أول ناقلة نفط عبر ميناء البريقة عقب رفع حالة "القوة القاهرة"

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أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأحد، دخول الناقلة النفطية الإيطالية "IBELA" لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز.



وأوضحت المؤسسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الناقلة الإيطالية تعد أول ناقلة تدخل الميناء عقب إعلان المؤسسة رفع حالة "القوة القاهرة" عن الموانئ والحقول بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.



وكان رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة قد أعلن انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة "القوة القاهرة" بها.