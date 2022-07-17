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كييف تهدد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك

الأحد، 17 يوليه 2022 01:21 ص
كييف تهدد بقصف جسر القرم عندما تتوفر لديها إمكانية ذلك الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، أن كييف قد تهاجم جسر القرم "بمجرد توفر أول إمكانية تقنية لذلك".

وقال أريستوفيتش: "فور ظهور أول إمكانية تقنية، سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته. إذا كانت هناك قيود من الشركاء على ضرب الأراضي الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعني أننا لن نضرب. لدينا أهداف كافية على أراضي أوكرانيا.، وبالمناسبة، جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".

وصرح اللواء الأوكراني دميتري مارتشينكو في وقت سابق بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول إذا تم تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة المناسبة من الولايات المتحدة وأوروبا.


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