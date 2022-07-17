كل ما تريد معرفته عن مشروعات وسائل النقل الأخضر.. انفوجراف

يشهد قطاع النقل تطورا من خلال التوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام ومن أهمها مشروعات الجر الكهربائى ومترو الأنفاق، وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط، فقد تم وجارى تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم، أبرزها مشروع القطار الكهربائى الخفيف والذى يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كم.