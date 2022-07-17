فتح اللجان أمام طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية لأداء الامتحانات

الإسماعيلية- صبرى غانم

فتحت لجان الإسماعيلية أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مواد الجيولوجيا وعلوم البيئة شعبة العلوم مدة ثلاث ساعات والرياضيات البحتة شعبة " التفاضل والتكامل " شعبة الرياضيات، ولمدة ساعتين، وعلم النفس والاجتماعي الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات، وتبداء الامتحانات وسط إجراءات مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات داخل اللجان .

ويستكمل اليوم الاحد حوالى 9 آلاف طالب وطالبة بمحافظة الإسماعيلية امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية وسط اجراءات احترازية وتأمينينة مشددة بمحيط اللجان الإمتحانية على مستوى مراكز ومدن وقرى واحياء المحافظة .

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية آخر استعدادات مديرية التربية و التعليم بالمحافظة لاستكمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2021.

و أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدورِ الأول من العام الدراسي الحالي 2022/ 2021 و التى انطلقت منذ عدة ايام ، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 9 ألاف و 276 طالبٍ و طالبةٍ، أمام 35 لجنة، مُوزَّعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء و مراكز الإسماعيلية.

و كان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية و الجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة و الاستراحات و مركز توزيع الأسئلة و تجميع أوراق الإجابات، و ضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، و درجة الحرارة المرتفعة.

كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان و مرفق الإسعاف و مديرية التموين و التجارة الداخلية كل في اختصاصه و بما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.

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كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات و المدارس، و رفع المخلفات و القمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.