عطل فنى يجبر طائرة هندية للهبوط فى كراتشى

وكالات

ذكرت وكالات أنباء هندية، الأحد، أن إنديجو وهي أكبر شركة طيران في الهند حولت مسار طائرة إلى كراتشي في باكستان المجاورة بسبب "عطل فني"، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بهبوط غير مقرر في أقل من أسبوعين.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت شركة الطيران: "بعد أن لاحظ قائد الرحلة عطلاً فنيا في الطائرة، تم تحويل الطائرة إلى كراتشي بباكستان كإجراء احترازي".

وقررت إنديجو إرسال رحلة إضافية إلى كراتشي لإعادة الركاب إلى حيدر أباد.

ولم ترد شركة إنترجلوب أفياشان التي تشغل إنديجو على طلب للتعليق.

وكانت شركة "سبيس جيت" الهندية أفادت في 5 يوليو بأن طائرة "بوينج 737" كانت متجهة من نيودلهي إلى دبي، هبطت اضطرارياً في كراتشي بسبب عطل في مؤشر الوقود، مما دفع هيئة الرقابة على شركات الطيران إلى إصدار إشعار تحذيري.