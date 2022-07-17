اليوم السابع
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عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 17 يوليه 2022 12:18 م
عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان صحفي، أن 224 مستوطنا اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة في المنطقة الشرقية للأقصى، مضيفة أن قوات الشرطة المتمركزة على أبواب الأقصى احتجزت البطاقات الشخصية لبعض المصلين الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية.


وكانت "جماعات الهيكل" دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، اليوم الأحد، تزامنًا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من يوليو"، وفي المقابل تواصلت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى؛ لصد اقتحامات المستوطنين المتكررة، وإفشال مخططات الاحتلال.


ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، لاقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

 


المسجد الاقصى

القدس

الاحتلال الإسرائيلي

باب المغاربة



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