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طلاب الصف الرابع الابتدائى يبدأون اليوم امتحان الدور الثانى بالعربى والدين

الأحد، 17 يوليه 2022 07:00 ص
طلاب الصف الرابع الابتدائى يبدأون اليوم امتحان الدور الثانى بالعربى والدين تلاميذ رابعة ابتدائى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائى اليوم الأحد امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى التلاميذ الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية، فيما أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "الدور الثاني - يوليو 2022"، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.
 
ووفقًا للجدول، تبدأ الامتحانات الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول، فيما يتعلق بعدد الأسئلة فى كل مادة وإجراءات عقد الامتحانات، مشددة على أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا خاصة بعد ظهور الموجه السادسة من فيروس كورونا.
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

امتحان الدور الثاني الرابع الابتدائي

اخبار مصر

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