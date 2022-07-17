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طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر: امتحان الجيولوجيا في متناول الطالب المتوسط

الأحد، 17 يوليه 2022 12:48 م
طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر: امتحان الجيولوجيا في متناول الطالب المتوسط جانب من الجولة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اراءهم حول سهولة الامتحانات اليوم، واكد الطلاب أن مادة الجيولوجيا كانت متوسطة والوقت مناسب لها، وفى المجمل الامتحان كان فى متناول الطالب المتوسط ومباشر دون تعقيد

 

بينما أكد الطلاب الذين ادوا امتحان علم النفس أن تقريبا 80 ٪؜ من الامتحان سهل وبسيط و20% ربما يكون غير مباشر ولكن الوقت كان مناسب والامتحان ايضا فى مستوى الطالب المتوسط

 

وعلق الطلاب قسم العلمى رياضة أن التفاضل والتكامل كان متوسط والوقت غير كافى وان هناك بعض النقاط غير مباشرة فى الامتحان

 

كان أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن عدد طلاب الثانوية العامة بلجان المحافظة والبالغ عددهم 2836 طالبا وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية.‏

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، أن لجان امتحانات الثانوية العامة تم تجهيزها لاستقبال الطلاب حيث تم تهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيم اللجان بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية كذلك تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الاحمر لتأمين لجان الامتحانات، كذلك التنسيق مع مرفق اسعاف البحر الأحمر لتمركز سيارات بالقرب من لجان الامتحانات.

سهولة-امتحان-الحيولوحيا-وعلم-النفس-
سهولة-امتحان-الحيولوحيا-وعلم-النفس-

 

طلاب-الثانوية-العامة-بالبحر-الأحمر-
طلاب-الثانوية-العامة-بالبحر-الأحمر-

 

طلاب-مدرسة-حسن-كامل-الثانوية-بالغردقة-
طلاب-مدرسة-حسن-كامل-الثانوية-بالغردقة-

 


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