طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على لجان الامتحانات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت لجان الثانوية العامة فى محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، توافد الطلبة والطالبات على لجان الإمتحانات لكى يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

ومن جانبه يقول الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر، إنه تم تجهيز 30 لجنة على مستوى المحافظة، تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بأرمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، حيث أنه من المقرر أن يؤدي 6851 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، وبلغ عدد الطلاب في كل قسم 2211 في الشعبة الأدبية، و4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و546 طالب في قسم علمى رياضة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم التشديد على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كل الأجهزة بالمحافظة.

وفى نفس السياق قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.