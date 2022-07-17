طالب بجامعة الإسكندرية يحرز 5 ذهبيات فى بطولة أفريقيا للجمباز

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز الطالب عمر العربى بـ 5 ذهبيات وفضية فى بطولة إفريقيا للجمباز المشارك فيها ضممن دول أفريقية مشاركة بالبطولة، كما فاز بذهبية جهاز المتوازي ،حصان قفز، جهاز الحلق، حركات أرضية، فرق عام ، وفضية فردي عام.

يذكر أن فاز الطالب أحمد حسن أبو شادي المقيد بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الرياضية باتحاد الطلاب لحصوله على ذهبية الفردى فرى ستايل للتايكوندو ببطولة أفريقيا للبومزا برواندا.

يذكر أن هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، البطلة شهد عبد الفتاح، الطالبة بالمستوى الأول بكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية، لفوزها بذهبية السيدات للكبار ببطولة إفريقيا للبومزا المقامة يومي 13 و 14 يوليو بالعاصمة الرواندية كيجالي، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح وإحراز البطولات، ليظل علم مصر خفاقا فى كافة المحافل الدولية.