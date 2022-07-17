اليوم السابع
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ضبط 9495 لتر سولار مُدعم قبل بيعه بالسوق السوداء و2 طن أسمدة مجهولة

الأحد، 17 يوليه 2022 10:45 م
ضبط 9495 لتر سولار مُدعم قبل بيعه بالسوق السوداء و2 طن أسمدة مجهولة مخبز - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة مُكبرة اليوم  واستهدفت الحملة أسواق ومحلات ومخابز ومحطات الوقود ببعض مدن ومراكز وقرى الإسماعيلية بالتعاون و التنسيق مع مباحث التموين و الرقابة التموينية . 
 
و قد أسفرت الحملة عن ضبط كمية تُقدر ب 9495 لتر  سولار مدعم بالإضافة إلى التحفظ على 2 طن أسمدة مجهولة المصدر و ضبط 6 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء. 
 
كما تمكنت الحملة من تحرير  51 محضر، منها  8محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و 12 محضر؛ لعدم حمل شهادة صحية و محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية و محضرين؛ لعدم الإعلان عن مخزن .
 
و في مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 7محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و 3محاضر؛ لعدم إعطاء بون صرف للمواطن و 5 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و 9 محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز و محضر تصرف في الدقيق.
 
و تأتي هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق؛ لضبط الأسعار و التأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية و المُعلن عنها و منع تلاعب التجار و إحكام السيطرة على الأسواق التجارية و التأكد من سلامة الأغذية المعروضة.
 

الاسماعيلية

حملة تموينية

دقيق مدعم

محافظة الاسماعيلية



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