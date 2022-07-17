ضبط 2.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ونصف طن أسماك منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة من مديرية تموين الغربية على مركز بسيون لضبط مخزن مواد غذائية، حيث تم ضبط ثلاجة أسماك ولحوم بناحيه مركز بسيون، وضبط 500 كجم أسماك مثلجه خمسمائة كيلوجرام غير محتفظة بخواصها الطبيعية ومشتبة في صلاحيتها.

كما تم ضبط مصنع اعلاف حيوانية بناحية مركز بسيو نبداخلة 1000كجم طن اعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مدون عليه تاريخ إنتاج وصلاحيه وضبط مصنع اعلاف حيوانية بناحيه مركز بسيون يحتوي علي 1500كجم طن ونصف غير مسجله بوزارة الزراعة.