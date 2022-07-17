صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الأحد.. وهبوط بورصة البحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.16% رابحًا 129.39 نقطة ليغلق عند مستوى 11292.41 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.32% خاسرًا 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1844.21 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.16% رابحًا 129.39 نقطة ليغلق عند مستوى 11292.41 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% رابحًا 48.03 نقطة ليغلق عند مستوى 20611.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.76%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.46%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاعات النقل، والإعلام والترفيه، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، 1.13%، 1.12%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، 0.28%، على التوالي.

وقفز 149 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.82%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 8.80%، وتراجع 54 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 8.47%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 6.77%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.11%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 233.9 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحًا 52.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7412.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77% رابحًا 63.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8248.20 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% رابحًا 28.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5683.60 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.63% رابحًا 37.10 نقطة ليغلق عند مستوى 5931.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.5 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7260 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسب 0.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والتأمين، والعقار، والرعاية الصحية بنسبة 0.99%، 0.85%، 0.7%، 0.06%، على التوالي.

بورصة البحرين

وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.32% خاسرًا 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1844.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 496.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 41.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.8%.

كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 27.56% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.55%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 8.48% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة بنسبة 0.95%.