اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صحة دمياط تطلق اليوم حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

الأحد، 17 يوليه 2022 03:00 ص
صحة دمياط تطلق اليوم حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن إطلاق حملة طرق الأبواب اليوم الأحد، والتى تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا

 

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة تهدف إلى تحصين جميع المواطنين الذين تجاوزوا ال 12 عام، ضد كوفيد 19، لافتا إلى أن الحملة ستبدأ بمدينة راس البر نظرا لتوافد المصطافين أثناء الإجازات وفترة الصيف وذلك للعمل على دعم مناعتهم لمواجهة فيروس الكورونا وتحصينهم من مضاعفاته الخطيرة

 

واضاف وكيل صحة دمياط، أنه من المقرر استمرار الحملة من الفترة 17 يوليو حتى 4 اغسطس القادم، لافتا إلى أن الحملة يتحول شوارع مدينة رأس البر وأماكن التجمعات فى خطوة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين

 

وتتضمن الحملة أيضا وجود فرق توعية للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بأماكن التجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تشكيل فرق ثابته بالشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية لاستقبال المواطنين

 

 

 


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