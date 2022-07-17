"صحة المنيا" تحرر 298 محضرا لمنشآت مخالفة وإعدام 1346 كجم أغذية فاسدة.. صور

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، وذلك في الفترة من 24 يونيو حتى 14 يوليو الجاري ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، حيث أجرت فرق مراقبة الأغذية مرورا على 479 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 298 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتم ضبط عدد 3 منشآت بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت ، مؤكدا على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 1346 كيلو أغذية مختلفة و 137 لتر مواد سائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 340 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك .