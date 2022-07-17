شهامة المصريين.. شاب ينقذ مسنا مصابا بغيبوبة سكر في طنطا.. صور

ضرب شاب فى العقد الثالث من عمره أروع الأمثلة فى الشهامة التى يشتهر بها الشباب المصرى دون غيرهم فى كافة المواقف التى يتعرضون لها، حيث شاهد أثناء ذهابه إلى عمله رجلا مسنا ملقى بجوار الطريق العام فى الصباح والجميع لم يقترب منه، وبعد القاء نظره عليه وجده مصاب بغيبوبة سكر فقرر حمله على كتفه لمسافة كبيرة حتى وصل به إلى المستشفى وأنقذ حياته.

التقى "اليوم السابع" باسم فؤاد ابن مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، والبالغ من العمر 36 سنة، وقال باسم إنه يعمل فى إحدى الشركات التابعة للمواد الغذائية بمدينة طنطا بالطريق السريع، وفى يوم الجمعة قبل الماضى وتحديدا يوم وقفة عرفات الساعة السابعة صباحا، قرر الذهاب إلى عمله ليجتمع بأصدقائه ويقدم لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك بالرغم من أنه يوم عطلة رسمية لهم.

وأضاف: ذهبت الساعة السابعة صباحا وفى طريقى إلى مقر الشركة شاهدت رجلا مسنا ملقى بجانب الطريق يمر عليه الكثير من المواطنين ولا أحدٍ يقدم له أى مساعدة، على الفور قمت بالذهاب إليه وحاولت تحريكه وسمعت نبض جسده فعلمت أنه مازال على قيد الحياة، فى هذا الوقت وبدون أى تفكير قمت بحمله على كتفى والذهاب مسرعا إلى المستشفى لإنقاذه والتى تبعد حوالى 10 كيلومترات عن الطريق.

وأوضح: عندما كنت احمله وفى طريقى إلى المستشفى شاهدنى أحد المعارف وقرر مساعدتى وإيصالى بسيارته وظل متواجدا معى حتى اطمأن على صحته، وأبلغنا الأطباء بعد ذلك أنه تعرض لغيبوبة سكر لمدة طويلة وأنهم تدخلوا فى الوقت المناسب قبل أن يفارق الحياة.

وأشار إلى آنه رجع بعد الاطمئنان عليه إلى منزله، وفى اليوم التالى تفاجئ بوجود فيديوهات لإحدى كاميرات المراقبة بالطريق الذى كان يسير به وهو يحمله على كتفه، منتشرة انتشارا كبيرا بجميع صفحات التواصل الاجتماعى وسط إشادة من الجميع بهذا الموقف الطيب.