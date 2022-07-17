اليوم السابع
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شعبة المخابز: على أصحاب الأفران عدم رفع سعر الخبز الحر حتى لا يتعرضون للعقاب

الأحد، 17 يوليه 2022 07:22 م
شعبة المخابز: على أصحاب الأفران عدم رفع سعر الخبز الحر حتى لا يتعرضون للعقاب المخابز - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لم يصدر قرار جديد بالنسبة لأسعار العيش الحر.
 
وأضاف عطية حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة متمثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة في زيادة أسعار السولار بالنسبة للعيش المدعم، مؤكدا عدم تحريك سعر العيش المدعم.
 
وأوضح رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أصحاب المخابز ما زالوا يعملون وفق الأسعار الاسترشادية التي أعلنها وزير التموين من قبل، مناشدا أصحاب المخابز بعدم رفع أسعار الخبز حتى لا يتعرضون للعقوبة.
 

عطيه حماد

المخابز

الغرف التجاريه

مصر

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