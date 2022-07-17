اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 04:26 م
أكرم القصاص
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بعد أن استوقفه أحد المواطنين..

محافظ قنا يوجه بشن حملات رقابية مكثفة على المخابز السياحية.. صور

الأحد، 17 يوليه 2022 04:19 م
محافظ قنا يوجه بشن حملات رقابية مكثفة على المخابز السياحية.. صور محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية
قنا صابر سعيد

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قاد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حملة تموينية على عدد من المخابز بمدينة قنا، للتأكد من مدي الالتزام بالأوزان المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية.

جاء ذلك بعد أن أستوقف أحد المواطنين محافظ قنا خلال جولته الميدانية المفاجئة علي مواقف سيارات الأجرة،  والذي أشتكي من قيام أحد المخابز السياحية بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا ببيع رغيف الخبز  بأسعار  تخالف الأسعار المقررة، وعدم التزامه بالأوزان المحددة.

 
ووجه محافظ قنا، بتشكيل لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية لمراجعة مدي إلتزام المخبز علي مستوي المحافظة بالأوزان والأسعار المقررة، مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين.
 
 
محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية (1)
محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية (1)

 

محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية (2)
محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية (2)

 

محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية (3)
محافظ قنا يوجه بشن حملات مكثفة علي المخابز السياحية (3)

 


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