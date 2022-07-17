سفير مصر ببرلين: برنامج مكثف للرئيس السيسي خلال زيارته لألمانيا

قال السفير خالد جلال سفير مصر فى برلين إن الرئيس السيسى سيلتقى عددا من الوزراء على رأسهم وزير الاقتصاد والطاقة والمالية فى ألمانيا وهناك برنامج مكثف للرئيس السيسى خلال زيارته لألمانيا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر، إن حوار بطرسبرج هو حوار مفتوح بين 42 دولة وهو ليس مؤتمر وهو المحطة الأخيرة ليتعرف خلالها الجميع على الخطوات المقبلة وقد عرض الرئيس السيسى طرحا باعتبار أن المؤتمر سيعقد على ارض مصر ومصر تعنى بطرح المطالب الإفريقية.

وتابع: "ألمانيا إحدى الدول الصناعية الكبرى والحزب الحاكم حاليا هو حزب معنى بكل ما يخص البيئة وألمانيا لها باع فى العمل الدولى لمكافحة التغير المناخى وكان لمصر تعاون كبير فى السنوات السابقة مع ألمانيا، وسيعقد الرئيس مائدة مستديرة مع 25 من الشركات الرائدة لأنه أصبح هناك فكر جديد وسيطرح الرئيس المميزات والفرص الواعدة للاستثمار فى مصر وهذا ما ينعكس على علاقات البلدين الاستثمارية والتجارية أيضا.

وأكد أن الرئيس كان قد تعاقد مع ألمانيا على عدد من القطع البحرية يتم تصنيع بعضها فى الترسانات المصرية".