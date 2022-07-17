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روسيا: الغرب سيمزق موسكو إذا لم تنتهج سياسة مستقلة

الأحد، 17 يوليه 2022 06:27 م
روسيا: الغرب سيمزق موسكو إذا لم تنتهج سياسة مستقلة مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، من أن الغرب سيمزق روسيا إذا لم تنتهج سياسة مستقلة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أنه يجب أن نتقبل العالم كما هو. لا يمكن لبلدنا إرضاء جميع الدول، ومحاولات إرضاء الغالبية العظمى من الدول، كقاعدة، تنتهى بفشل الدولة، مثل هذه الدول تفقد سيادتها إما كليا، أو جزئيا، وتصبح تابعة لأحد ما.

 

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: كانت بلادنا مكتفية ذاتيا تماما لفترة طويلة جدا ولم تكن تابعة لأحد ما. لطالما اتبعت بلادنا مسارها السيادى المستقل، موضحا أن هذا ليس سببا لليأس، هذا سبب للعمل معا لجعل بلادنا قوية، حتى لا يفكر أحد حتى فى اتخاذ أى إجراءات عدوانية ضد دولتنا.

 

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "بلدنا فريد من نوعه، وهو أكبر بلد على الكوكب، ولا يمكن أن يكون قويا إلا إذا انتهج سياسة خارجية مستقلة تماما، وكان يحمى حدوده بشكل كامل بأحدث الأسلحة، وخلاف ذلك وكما حدث مرات عديدة فى تاريخ البشرية سوف يتم تمزيقنا ببساطة".


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