رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال إنشاءات استديوهات القناة التعليمية

الغربيــــة عادل ضرة

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم بجولة فى كلية الآداب تفقد خلالها أعمال الإنشاءات بالمبنى الجديد الملحق بالكلية، حيث وجه بالإسراع فى إنهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات الفنية وفقًا للجداول الزمنية المقررة، رافقة خلال الجولة الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

أوضح رئيس الجامعة أن المبنى الجديد يمثل إضافة كبيرة فى إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية والإنشائية للجامعة، حيث يقام على مساحة 2600 متر مربع، ويضم عدد 11 مدرج و4 قاعات تعليمية مجهزة على أعلى مستوى.

كما تفقد "ذكى" أعمال الإنشاءات باستديوهات قناة الجامعة التلفزيونية التعليمية الجديدة مشيراً إلى أن إنشاء القناة التعليمية الجديدة يأتى فى إطار خطة الجامعة لخدمة العملية التعليمية و تعزيز منظومة التعليم عن بعد والتعليم الهجين، من خلال خلق قنوات ومنصات مستحدثة تيسر على الطلاب تلقى المحتوى التعليمي، وتحقيق الجدارات التعليمية المستهدفة.

خلال الزيارة كرم رئيس الجامعة عدد من العاملين بالجهاز الإداري بكلية الآداب لبلوغهم السن القانونية، مؤكداً على أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري الذين يمثلون الضلع الثالث في إِكتمال المنظومة التعليمية بالجامعة، والعمل على رفعتها وتعزيز قدراتها التنافسية.