رئيس جامعة بني سويف: تدريب 1941 ضمن دورات القيادات الجامعية والطلابية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عقد 64 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بإجمالي 1545 متدربا والخاصة بالترقيات، و4 دورات للقيادات الجامعية لـ 253 متدربا من أعضاء هيئة التدريس، ودورة للقيادات الطلابية بتدريب 143 طالبا، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الفني للمركز بدءا من يوليو 2021 إلى 28 يونيو 2022.
وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن الهدف من الدورات رفع كفاءة وتنمية أعضاء هيئة التدريس في القيادة والإدارة الجامعية حيث تحتوي الدورات على التطور المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب القانونية في الجامعات، وإدارة الأزمات والمخاطر، والجوانب المالية والإدارية للجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والقيادة، والإشراف والإدارة.
وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن الهدف من الدورات الخاصة بالطلاب هو إعداد وتأهيل قيادات طلابية قادرة على إدارة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية خارج الجامعة، ويسعى البرنامج التدريبي إلى توفير التدريب الفعال على القيادة، والتركيز على التنمية والتطوير الذاتي، ودعم المجتمع، معتمداً على الأنشطة التفاعلية التي تركز على تطوير الصفات التي تؤهل الطالب ليصبح قائداً ناجحاً قادراً على خدمة الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة