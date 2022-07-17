رئيس جامعة بني سويف: تدريب 1941 ضمن دورات القيادات الجامعية والطلابية

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن الهدف من الدورات رفع كفاءة وتنمية أعضاء هيئة التدريس في القيادة والإدارة الجامعية حيث تحتوي الدورات على التطور المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب القانونية في الجامعات، وإدارة الأزمات والمخاطر، والجوانب المالية والإدارية للجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والقيادة، والإشراف والإدارة.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن الهدف من الدورات الخاصة بالطلاب هو إعداد وتأهيل قيادات طلابية قادرة على إدارة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية خارج الجامعة، ويسعى البرنامج التدريبي إلى توفير التدريب الفعال على القيادة، والتركيز على التنمية والتطوير الذاتي، ودعم المجتمع، معتمداً على الأنشطة التفاعلية التي تركز على تطوير الصفات التي تؤهل الطالب ليصبح قائداً ناجحاً قادراً على خدمة الوطن.